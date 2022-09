2 settembre 2022

Porto di Taranto, sperimentazione del trasporto ferroviario a levitazione magnetica

Accordo tra MIMS, Regione, RFI, FSI e AdSP

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Regione Puglia, Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Ferrovie dello Stato Italiane e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio hanno sottoscritto ieri un protocollo d'intesa con lo scopo di sviluppare e sperimentare tecnologie di trasporto avanzate nel settore ferroviario in grado di velocizzare i sistemi di mobilità, abbassare i tempi di percorrenza e ridurre l'impatto ambientale del trasporto, anche attraverso l'uso di fonti energetiche rinnovabili. In particolare, l'accordo prevede lo studio e la sperimentazione nel trasporto ferroviario di sistemi di levitazione magnetica, sia in sovrapposizione alle infrastrutture esistenti, sia realizzando nuove infrastrutture che permetterebbero trasporti di merci e persone ad altissima velocità.

Il progetto prevede la realizzazione di studi di fattibilità avanzati per l'uso nel trasporto ferroviario delle tecnologie a levitazione magnetica, lo sviluppo di progetti di fattibilità tecnico-economica di prima fase e la realizzazione di prototipi. Le parti firmatarie si impegnano ad attivare una procedura di “partenariato per l'innovazione” (ai sensi dell'articolo 65 del Codice degli Appalti) per l'individuazione di uno o più operatori economici dotati dei requisiti necessari ad attuare il progetto e di mettere a disposizione quattro milioni di euro (di cui 1,8 milioni dalla Regione Puglia, ulteriori 1,8 milioni da RFI e 400.000 euro dall'Autorità di Sistema Portuale) per coprire i costi delle diversi fasi fino alla realizzazione di prototipi e alla sperimentazione sul campo.



