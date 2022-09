2 settembre 2022

La Regione FVG deposita al Tribunale di Trieste un ricorso d'urgenza sulla chiusura dello stabilimento di Wärtsilä

Fedriga: faremo tutto quanto è possibile per scongiurare il trasferimento all'estero del comparto produttivo

La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha reso noto che in queste ore l'ente depositerà al Tribunale di Trieste un ricorso d'urgenza per impugnare la comunicazione di Wartsila Italia Spa sulla chiusura dello stabilimento produttivo di San Dorligo della Valle ( del 15 luglio 2022), chiusura - ha specificato la giunta - che vede l'amministrazione regionale direttamente coinvolta per effetto delle disposizioni della recente legge 234/2021 che impone alle imprese di comunicare direttamente anche alle regioni interessate l'avvio della cessazione dell'attività.

Il governatore Massimiliano Fedriga ha evidenziato che la Regione farà tutto quanto è in suo potere per scongiurare il trasferimento all'estero del comparto produttivo della Wartsila, anche sul piano legale. Una battaglia per la tutela dei posti di lavoro dei dipendenti dell'impianto di San Dorligo e dell'indotto - ha rimarcato - che non è limitata al Friuli Venezia Giulia, ma riguarda la politica industriale dell'intero Paese.

Fedriga ha sottolineato che l'azione promossa dalla Regione costituisce una novità assoluta non solo perché si tratta di una delle prime applicazioni della nuova procedura, ma anche e soprattutto poiché è la prima volta che una Regione interviene direttamente in sede giurisdizionale e ciò in virtù della posizione di “parte” che la procedura prevista dalla legge 234/2021 le assegna al fine di difendere la propria linea politica diretta a contrastare la delocalizzazione produttiva.

Il governatore ha concluso precisando che la situazione è sicuramente complessa ed è necessaria quindi la massima collaborazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, a partire dal Ministero dello Sviluppo economico, con il quale è previsto un confronto la prossima settimana, e il governo.



