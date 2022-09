26 settembre 2022

Il rilevante aumento dei costi vanifica il deciso incremento semestrale dei ricavi registrato dal gruppo Attica

I primi sei mesi di quest'anno sono stati chiusi con una perdita netta di -30,5 milioni di euro

Il gruppo armatoriale greco Attica Holdings ha archiviato il primo semestre del 2022 con risultati finanziari di segno negativo nonostante il deciso incremento dei ricavi che hanno registrato un rialzo del +64,9% sulla prima metà dello scorso anno, ma hanno segnato consistenti variazioni positive anche rispetto ai corrispondenti semestri degli esercizi annuali precedenti la pandemia di Covid-19 che ha avuto un eccezionale impatto negativo sulle compagnie marittime, come Attica, impegnate nel trasporto di passeggeri e rotabili. Le performance negative sono effetto di un corrispondente e più accentuato aumento dei costi operativi, che è stato determinato in particolare - ha spiegato il gruppo - dalla prosecuzione del rincaro del prezzo del fuel oil consumato dalle navi che nel primo semestre del 2022 è risultato superiore del +99% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nei primi sei mesi di quest'anno i ricavi del gruppo ellenico sono ammontati a 201,4 milioni di euro rispetto a 122,2 milioni nella prima metà del 2021, con una crescita che, se rispetto allo scorso anno è stata del +64,9%, rispetto al primo semestre del 2020, quando l'attività aveva già accusato l'impatto della crisi sanitaria, è stata del +72,2%, ma con incrementi rispettivamente del +22,8% e del +53% anche rispetto ai primi semestri del 2019 e del 2018 quando l'emergenza sanitaria internazionale non era ancora iniziata.

All'aumento dei ricavi totalizzato nella prima metà del 2022 hanno contribuito principalmente sia i rialzi delle vendite delle traversate marittime in ambito nazionale attestatesi a 137,6 milioni di euro (+56,8%, +66,0%, +17,0% e +51,5% rispettivamente sui primi semestri del 2021, 2020, 2019 e 2018), che quelli delle vendite delle traversate internazionali risultate pari a 57,1 milioni di euro (+85,8%, +84,3%, +40,8% e +61,3%). Nei primi sei mesi di quest'anno i costi operativi sono stati pari a 211,9 milioni di euro (+62,3%, +78,2%, +45,0% e +84,9%).

Nel primo semestre di quest'anno i valori dell'EBITDA, dell'EBIT e del risultato economico netto sono stati tutti di segno negativo e pari rispettivamente a -9,6 milioni, -34,5 milioni e -30,5 milioni di euro contro risultati anch'essi di segno negativo per -4,4 milioni, -29,0 milioni e -34,0 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021.

Nella prima metà del 2022 le navi del gruppo greco, operate con i marchi Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Africa Morocco Link (AML) e Hellenic Seaways hanno trasportato 2,1 milioni di passeggeri, con crescita del +108% e +91% circa sui primi semestri del 2021 e del 2020, con un calo del -16,0% sul primo semestre del 2019 e un aumento del +2,4% sulla prima metà del 2018. Inoltre la flotta ha trasportato 352mila auto private (+56%, +92%, +3% e +26%) e 208mila unità di carico (+16%, +28%, +8% e +24%).

Ricordiamo che nei giorni scorsi Attica ha concordato con i creditori della connazionale Anek e con gli azionisti della compagnia che rappresentano il 57,7% del capitale azionario della Anek la fusione per incorporazione della Anek ( del 21 settembre 2022). Attica e Anek operano da tempo in joint service nei collegamenti marittimi nell'Adriatico e con l'isola di Creta.









