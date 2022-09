21 settembre 2022

Concordata la fusione per incorporazione di Anek Lines in Attica Holdings

Previsto l'integrale rimborso dei creditori della Anek

Si sta concretizzando il progetto di fusione tra il gruppo armatoriale greco Attica Holdings e la connazionale Anek Lines. La prima, infatti, ha raggiunto un accordo con gli azionisti e i maggiori creditori della Anek, finanziatori che includono gli istituti bancari Piraeus Bank e Alpha Bank. L'accordo prevede la fusione per incorporazione di Anek con gli azionisti di quest'ultima che riceveranno 0,1217 nuove azioni ordinarie della Attica per ciascuna azione ordinaria o privilegiata di Anek in loro possesso, nonché il pagamento di 80 milioni di euro per l'integrale rimborso dei creditori.

L'accordo sarà ora sottoposto ai consigli di amministrazione delle due aziende e quindi alla votazione delle rispettive assemblee degli azionisti. L'intesa sarà soggetta anche al via libera dell'autorità antitrust greca.

Attica opera servizi marittimi di linea per passeggeri e rotabili con i marchi Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways e Africa Morocco Link che impiegano le navi principalmente sulle rotte nazionali greche su quelle internazionali in Adriatico tra i porti greci e quelli italiani e nel collegamento tra Marocco e Spagna sulla rotta Tangeri-Algeciras. Molte delle linee marittime operate dalla connazionale Anek Lines si sovrappongono a quelle del gruppo Attica, a partire da quelle internazionali tra Grecia e Italia dove approdano agli stessi porti di Bari, Ancona e Venezia, ma anche in ambito nazionale.



