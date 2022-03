7 marzo 2022

Il ministro Giovannini in visita ai porti di Gioia Tauro e Messina

Inaugurata la nave “Iginia” di Rete Ferroviaria Italiana

Missione odierna di Enrico Giovannini sulle due sponde dello Stretto di Messina. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha visitato il porto di Gioia Tauro dove ha illustrato gli investimenti per la Regione Calabria che per il periodo 2022-2026 ammonteranno a 6,8 miliardi di euro con risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Complementare (PC) nonché da risorse nazionali. Di queste, oltre 5,4 miliardi di euro sono destinati all'alta velocità ferroviaria e alle ferrovie regionali, 102 milioni di euro ai porti e 112 milioni alle ZES.

Riferendosi al porto di Gioia Tauro, il ministro Giovannini ha detto che «il governo nazionale crede nello sviluppo del porto e delle attività del retroporto. Il porto di Gioia Tauro – ha specificato - è un'eccellenza che si inquadra nella strategia complessiva di integrare la logistica nazionale con quella europea».

Sull'altra sponda dello Stretto, in visita al porto di Messina il ministro ha ricordato che per potenziare e migliorare l'attraversamento dinamico dello Stretto di Messina, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, sono stati previsti investimenti per 510 milioni di euro sempre dal PNRR, dal PC e da altri fondi nazionali. Giovannini è giunto a Messina in occasione dell'inaugurazione della nave Iginia della flotta di Rete Ferroviaria italiana (RFI) che, con un investimento di sette milioni di euro del PNRR, è stata dotata di propulsione green. La nave è dotata infatti di batterie che si ricaricano tramite pannelli solari o tramite la presa di terra, una tecnologia che offre il massimo della sostenibilità dal punto di vista ambientale, garantendo zero emissioni di anidride carbonica e di gas serra in porto e nelle manovre di entrata e uscita. La Iginia entrerà in esercizio domani in sostituzione la vecchia nave Villa del 1983 e verrà utilizzata sulla rotta Messina-Villa San Giovanni per il trasporto di treni passeggeri e treni merci. La nave, lunga 147 metri e larga 19, può ospitare 700 persone incluso l'equipaggio ed ha una capacità massima di 27 carri ferroviari.

L'ibridizzazione della nave Iginia rientra nel programma di riqualificazione del naviglio per il trasbordo ferroviario che prevede interventi di adeguamento ibrido su altre due navi e la realizzazione di infrastrutture a terra per la ricarica, con un investimento complessivo di 20 milioni di euro, finanziato dal PC. Per migliorare il servizio di trasporto veloce dei passeggeri sullo Stretto di Messina è poi previsto l'acquisto da parte di RFI, con il finanziamento di 60 milioni di euro del PC, di tre mezzi navali di nuova generazione a propulsione GNL/elettrica che consentiranno di ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti e il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento (per quest'ultimo intervento saranno erogati contributi a soggetti selezionati tramite bando).

Parallelamente, l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha avviato il progetto “Stretto Green”, che prevede la realizzazione di un deposito costiero di gas naturale liquefatto e l'elettrificazione delle banchine per l'attivazione del cold ironing nei porti di Messina, Milazzo, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per un investimento complessivo di 50 milioni di euro, che consentirà alle navi di spegnere i motori diesel mentre sono in banchina.



