C. Steinweg - GMT S.r.l., il vostro partner logistico nella regione del Mediterraneo

18 settembre 2023 Le Aziende informano

In quanto ufficio italiano del gruppo Steinweg, la società opera in Italia attraverso una rete di filiali che interagiscono con il resto del gruppo in tutto il mondo e offrono un servizio globale.

I magazzini della società sono approvati dall'LME a Genova, Trieste, Livorno e dall'ICE per il Caffè a Genova e Trieste. C. Steinweg - GMT opera anche in altri porti come Salerno e Gaeta e ha filiali nel porto di Koper in Slovenia, Rijeka (Croazia), Bar (Montenegro), Belgrado (Serbia), Casablanca (Marocco) , Alessandria (Egitto) e Thessaloniki (Grecia) e agenti a Ploce, Spalato (Croazia), Durazzo (Albania).

A livello internazionale, si aggiunge alle 110 sedi in più di 50 paesi al mondo in cui il gruppo Steinweg è presente, spaziando su tutti i continenti, dal Sud America al Nord America, Europa, Africa e Asia.

Questa sinergia permette ai nostri clienti in tutto il mondo di accedere a un servizio di professionalità inestimabile, così come la certezza di ricevere un eccellente servizio door-to-door.

Via Scarsellini 119 - Torre B 16149 Genova Tel. 010 4697611 - Fax 010 6599204 e-mail: genoa@it.steinweg.com www.steinweg.com C. Steinweg - GMT S.r.l. ha sede a Genova come ufficio regionale del gruppo Steinweg per il Mediterraneo centrale, la Costa Adriatica e il Nord Africa. La società è l'operatore leader nella logistica dei metalli in Italia. Il gruppo Steinweg è stato fondato a Rotterdam nel 1847 e GMT ne fa parte dal 1992. Specializzata nelle spedizioni, magazzinaggio, trasporto e distribuzione di vari tipi di carico, il core business della società si concentra sui metalli non ferrosi, ferroleghe, rottami e acciaio.