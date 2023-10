Inaugurato il Palermo Marina Yachting

Le Aziende informano



Partiamo dai numeri: demoliti circa trenta mila metri cubi di strutture fatiscenti e abusive, due gru alte cinquantaquattro metri e ventinove silos; oltre 40 mila metri quadrati l'area di intervento, superati i 30 milioni di investimento, diciotto mesi di lavori.

L'AdSP del Mare di Sicilia occidentale, guidata da Pasqualino Monti, ha effettuato sull'ex molo Trapezoidale uno dei più importanti interventi di rigenerazione urbana realizzati a Palermo dal dopoguerra, un'opera di riconnessione dello scalo con il tessuto urbano e, soprattutto, un asset industriale e turistico.

È nato così il Palermo Marina Yachting, un luogo di grande fascino e dalla forte identità, perché è moderna ma ingloba il passato, quel Castello a Mare posto a presidio della città antica.

Sono stati realizzati una passeggiata, una piazza, un lago urbano di settemila metri quadrati, nove edifici con differenti destinazioni, tra cui un convention center e un piccolo teatro panoramico da 200 posti; e ancora negozi e ristoranti, generando spazi per l'ozio urbano e il business legato anche alle eccellenze del made in Sicily.

E poi una fontana artistica, parcheggi a pagamento, quattordici attracchi per mega yacht per attivare un nuovo segmento di traffico.

Qui verrà dato il benvenuto ai crocieristi, ai passeggeri per le isole e ai diportisti, qui verrà accolta la popolazione locale: oltre due milioni di persone all'anno potranno usufruire di una grande area commerciale e storica al tempo stesso, cerniera tra la nuova zona crociere e il centro storico, offrendo non solo servizi al turismo, alla nautica da diporto, al tempo libero e al commercio, ma anche alcuni servizi culturali in grado di innalzare il rango dell'area portuale con conseguente generazione di valore.

“Un bel salto di qualità - spiega Monti - trattandosi non solo di un cambiamento sull'area a mare, ma soprattutto di una vera e innovativa idea di città a forte impatto, con spazi aperti che consentono di immergersi completamente nell'esperienza marittima. Un quartiere bifronte, sospeso tra acqua e tessuto urbano”.