ABB fornirà la sua soluzione per il Cold - Ironing nel Porto Internazionale di Portsmouth 25 marzo 2024 Le Aziende informano ABB fornirà la sua soluzione per il Cold - Ironing nel Porto Internazionale di Portsmouth ABB si è aggiudicata un ordine con il Porto internazionale di Portsmouth per la fornitura di una soluzione di collegamento elettrico a terra (shore connection) per traghetti e navi da crociera nell'ambito del progetto Sea Change del porto britannico.

Il progetto Sea Change prevede la progettazione, l'installazione e la manutenzione del sistema di alimentazione elettrica da terra (shore power system) nei tre ormeggi più trafficati del porto. È finanziato dal governo britannico attraverso il concorso 'ZEVI' (Zero Emissions Vessels and Infrastructure) realizzato in collaborazione con Innovate UK.

La connessione a terra consente ai traghetti e alle navi da crociera, di evitare le emissioni collegandosi alla rete elettrica di terra mentre sono in porto, supportando l'obiettivo di essere il primo nel Regno Unito a essere a emissioni zero entro il 2030. ABB ha vinto un ordine con il Porto Internazionale di Portsmouth per fornire una soluzione di connessione a terra per i traghetti e le navi da crociera in visita.

Il progetto Sea Change del porto nel Regno Unito ha lo scopo di costruire e gestire un sistema di alimentazione da terra per i suoi tre ormeggi più trafficati; il sistema verrà installato su due moli per traghetti - ciascuno con cinque punti di connessione - e un ulteriore molo condiviso da traghetti e navi da crociera. L'ordine è stato firmato nel gennaio 2024, con l'inizio dell'installazione prevista nel quarto trimestre del 2024 e la messa in servizio entro il secondo trimestre del 2025.

Questo sistema permetterà alle navi ormeggiate nel Porto Internazionale di Portsmouth di spegnere i motori, evitando emissioni annuali di anidride carbonica per circa 20.000 tonnellate a partire dal 2027. Ciò migliorerà significativamente la qualità dell'aria nell'area portuale, aiutando il porto a realizzare i suoi obiettivi ecologici a lungo termine.

“In quanto porto municipale più grande e meglio collegato del Regno Unito, ci impegniamo a rispettare gli standard ambientali più elevati prefissandoci l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo “Net-Zero” entro il 2030 e diventare il primo porto a “zero- emissions “del paese entro il 2050", ha dichiarato Stephen Watkyns, Direttore Tecnico presso il Portsmouth International Port.

"La shore-connection di ABB contribuirà a sostenere queste ambizioni. Principalmente, per la popolazione di Portsmouth, avrà un impatto estremamente vantaggioso sulla qualità dell'aria nel porto e nelle aree circostanti."

La fornitura completa di ABB per il sistema di collegamento da terra comprende un convertitore in media tensione ACS6080 da 16 MVA, con filtro shunt, quadri elettrici MT, compensazione del fattore di potenza, trasformatori, e-house, sistemi di gestione dei cavi di connessione e l'automazione dell'intero sistema. Inoltre, ABB fornirà servizi di installazione, cablaggio e messa in servizio, supportando il Porto Internazionale di Portsmouth anche con un accordo di manutenzione triennale.

“Attraverso il progetto Sea Change e gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni, il Portsmouth International Port sta adottando un approccio proattivo alla sostenibilità ambientale", ha dichiarato Marcus Martelin, Responsabile dei Servizi di Decarbonizzazione presso ABB Marine & Ports. "Essere stati selezionati come fornitori tecnologici per questo progetto finanziato dal governo britannico, è un privilegio e riflette la nostra reputazione come fornitori affidabili di collegamenti da terra per operazioni portuali più pulite.”

Come parte del progetto, il più grande cliente del porto, Brittany Ferries, introdurrà due nuovi traghetti ibridi LNG-elettrici a partire dal 2025, che saranno le navi più grandi di questo tipo al mondo. Insieme al Porto Internazionale di Portsmouth e a Brittany Ferries, ABB si unirà a un consorzio di accademici, specialisti marittimi e alcune delle più promettenti PMI tecnologiche del Regno Unito per realizzare il progetto. L'Università di Portsmouth, MSE International, B4T, IOTICS e Swanbarton contribuiranno tutte con tecnologie e competenze che supporteranno Sea Change, rendendo questa, una soluzione interessante e flessibile che potrà essere utilizzata dai porti nel Regno Unito e all'estero.

Sea Change fa parte della competizione “Zero Emissions Vessels and Infrastructure” (ZEVI), annunciata nel febbraio 2023, finanziata dal governo britannico e realizzata in collaborazione con Innovate UK. Come parte di ZEVI, il Dipartimento dei Trasporti ha destinato oltre £80 milioni a 10 progetti pilota supportati da 52 organizzazioni provenienti da tutto il Regno Unito per realizzare programmi di ricerca e sviluppo dimostrativi nel mondo reale per soluzioni marittime pulite. I progetti si svolgeranno in molteplici località dalle Isole Orcadi a sud-ovest dell'Inghilterra.

ZEVI fa parte dello UK Shipping Office per la Riduzione delle Emissioni (UK SHORE), che si concentra sulle tecnologie marittime pulite che possono essere rapidamente incrementate per decarbonizzare il settore marittimo domestico del Regno Unito. Nel marzo 2022, il Dipartimento ha annunciato il più grande investimento governativo mai effettuato nel settore marittimo commerciale del Regno Unito, destinando £206 milioni a UK SHORE, una nuova divisione all'interno del Dipartimento dei Trasporti focalizzata sulla decarbonizzazione del settore marittimo. UK SHORE sta attuando una serie di interventi nel periodo 2022-2025 volti ad accelerare la progettazione, la produzione e l'operatività di tecnologie marittime pulite di produzione britannica e a sbloccare una transizione guidata dall'industria verso l'obiettivo Net Zero.

