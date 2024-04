Protocollo d'intesa tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e l'Escola Europea di Intermodal Transport

3 aprile 2024 Le Aziende informano A un anno dall'ingresso dell'AdSP del Mare di Sicilia occidentale nell'Escola Europea di Intermodal Transport diretta da Eduard Rodés, è arrivata la firma, a Palermo, del protocollo d'intesa tra le due organizzazioni: un modo per sottolineare l'impegno a promuovere la logistica sostenibile, contribuendo in modo significativo allo sviluppo di futuri professionisti del settore marittimo e del progetto di formazione “Sicily Port Academy”, destinato agli studenti delle scuole superiori, ITS Academy e Università.

Il presidente dell'AdSP Pasqualino Monti: “L'AdSP continua a puntare anche sulla formazione: investe, realizza opere ma non dimentica la creazione di sviluppo e occupazione sul territorio, preparando le risorse umane specializzate necessarie alle attività marittime, dalle crociere al ro-ro”.

“Una collaborazione fruttuosa – ha spiegato il segretario generale dell'AdSP, Luca Lupi - per tutte le parti coinvolte, che contribuirà in maniera determinante allo sviluppo effettivo della comunità portuale. Allo stesso tempo, permetterà al porto di Palermo e ai porti della Sicilia occidentale di raggiungere un ambizioso obiettivo: quello di diventare più riconosciuti e influenti a livello internazionale”. Infine il commento di Eduard Rodès: “Dall'Escola nuova energia agli scali della Sicilia occidentale e grande attenzione al valore aggiunto della cooperazione nel settore marittimo e portuale”.

Durante l'incontro è stato anticipato che quest'anno, per la prima volta il corso “Motorways Of the Sea Training” (MOST) sarà effettuato in versione “Sicily edition” con partenza da Palermo e destinazione Genova, a bordo di Grandi Navi Veloci, dal 4 al 7 maggio. Lo scopo è quello di formare professionisti e laureandi del settore della logistica, dei trasporti e del commercio internazionale, unendo teoria e pratica, secondo il collaudato metodo dell'Escola.