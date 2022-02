24 febbraio 2022

Il conflitto in Ucraina riaccende le tensioni tra Cina e Taiwan

Mosca interdisce il traffico marittimo commerciale nel Mar d'Azov

A seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, la Rosmorrechflot, l'agenzia federale russa per il trasporto marittimo e fluviale, ha annunciato la sospensione della navigazione nel Mar d'Azov per tutte le navi commerciali. Intanto l'ambasciatore ucraino ad Ankara ha chiesto al governo turco di chiudere gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo al passaggio di navi militari russe, nonché di chiudere lo spazio aereo turco alla Russia. In un colloquio telefonico con Putin, ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva specificato che la Turchia non avrebbe riconosciuto «passi contrari alla sovranità e all'integrità dell'Ucraina» e aveva sottolineato l'importanza di giungere ad una conclusione dei contrasti fra Russia e Ucraina sulla base degli accordi di Minsk del 2014. Erdogan aveva evidenziato, inoltre, che «un conflitto militare non gioverebbe a nessuno» e aveva rimarcato l'utilità di risolvere la questione attraverso il dialogo, mettendo in moto la diplomazia, e mantenendo una posizione costruttiva anche all'interno della NATO, l'alleanza atlantica di cui la Turchia fa parte.

Se la situazione nel Mar d'Asov e nel Mar Nero si fa sempre più tesa, il conflitto scatenato dalla Russia sta acuendo le tensioni anche in un'altra primaria area marittima mondiale. Illustrando oggi la posizione della Cina riguardo all'escalation del conflitto scatenato da Mosca, la portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying, ha confermato l'opposizione del governo cinese all'imposizione di sanzioni alla Russia e si è soffermata anche sulle analogie tra la situazione dell'Ucraina e quella di Taiwan: «Taiwan - ha affermato lapidariamente Chunying - in effetti non è l'Ucraina. Taiwan è sempre stata una parte inalienabile del territorio cinese. Questa è una storia che non può essere messa in discussione e legalmente ineccepibile». La portavoce del Ministero degli Esteri ha aggiunto che la pace nella regione di Taiwan dipende dallo sviluppo pacifico delle relazioni attraverso lo Stretto piuttosto che - ha precisato - dai tentativi di Taipei di assicurarsi sostegno militare dall'estero. «L'indipendenza di Taiwan - ha concluso Chunying - può essere solo un vicolo cieco. A questo riguardo nessuno dovrebbe fraintendere o disconoscerlo».





