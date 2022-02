25 febbraio 2022

Regional Container Lines registra risultati finanziari annuali e trimestrali record

La compagnia ordina due nuove portacontainer da 7.000 teu a Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding

La compagnia di navigazione containerizzata tailandese Regional Container Lines (RCL) ha archiviato il 2021 con performance finanziarie mai raggiunte in precedenza nella sua storia. L'esercizio annuale mostra ricavi pari a 38,9 miliardi di baht (1,2 miliardi di dollari), con un incremento del +122,8% sul 2020, di cui 38,0 miliardi di baht derivanti dall'attività di trasporto delle merci (+120,9%). I costi operativi sono aumentati del +34,7% a 20,9 miliardi di baht. L'utile operativo è ammontato a 18,0 miliardi di baht (+816,9%) e l'utile netto a 18,0 miliardi di baht (+929,8%).

Per RCL, il quarto trimestre del 2021 è stato il periodo più positivo dell'anno nel quale sono stati segnati i risultati finanziari trimestrali più elevati mai ottenuti, a partire dai ricavi attestatisi a 14,5 miliardi di baht, con un rialzo del +179,2% sul corrispondente trimestre dell'anno precedente, di cui 13,7 miliardi generati dall'attività di trasporto delle merci (+168,0%). I costi operativi sono stati pari 6,4 miliardi di baht (+63,4%), l'utile operativo a 8,1 miliardi (+531,5%) e l'utile netto a 8,1 miliardi di baht (+544,1%).

RCL ha reso noto che nel quarto trimestre del 2021 la propria flotta di portacontenitori ha registrato un incremento del +10% dei volumi di carichi contanerizzati trasportati che sono risultati pari a circa 585mila teu, per un totale prossimo a 2,2 milioni di teu trasportati nell'intero 2021, con una progressione del +7% circa sull'anno precedente.

Intanto la compagnia tailandese ha reso noto che comprerà due nuove portacontainer da 7.000 teu. Le navi saranno costruite dal cantiere navale cinese Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding che le consegnerà nell'ottobre 2024 e nel maggio 2025. L'investimento complessivo ammonterà a 170 milioni di dollari.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec