25 febbraio 2022

Fim Cisl Liguria, accelerare la realizzazione della nuova piattaforma per il cantiere di Fincantieri a Sestri Ponente

Venzano: il ribaltamento a mare è l'unico modo per far continuare il lavoro per più di 3.800 famiglie tra diretti e indotto

In occasione dell'odierno varo tecnico nel cantiere navale della Fincantieri a Sestri Ponente della nave da crociera Oceania Vista della compagnia Oceania Cruises, Fim Cisl Liguria ha esortato ad accelerare l'attuazione del cosiddetto ribaltamento a mare dello stabilimento genovese della Fincantieri che prevede la realizzazione di un nuovo piazzale operativo per le attività di cantieristica navale realizzato con il riempimento di uno specchio acqueo. «Il ribaltamento a mare è fondamentale - ha evidenziato il coordinatore ligure di Fim Cisl per la cantieristica navale, Fabio Carbonaro - è indispensabile se vogliamo continuare nella tradizione produttiva dello stabilimento. Siamo stufi di burocrazia e cavilli che fanno slittare il progetto lanciato da più di 10 anni dal vertice del gruppo. Non ci possono essere ancora freni e rilanci. Il sindacato è pronto a fare la sua parte e sollevare la protesta e il conflitto contro i signori del “no”».

«Il ribaltamento - ha aggiunto il segretario generale di Fim Cisl Liguria, Christian Venzano - è l'unico modo per far continuare il lavoro per più di 3.800 famiglie tra diretti e indotto. Il gruppo Fincantieri ormai da anni è in continua crescita occupazionale, ha lavoro con una prospettiva di parecchi anni ed è il più attrattivo sui mercati e nel sistema produttivo italiano. Questo vertice ha assicurato il lavoro per diversi anni nel cruise, ha notevoli commesse nel comparto militare, ha sfondato negli stabilimenti USA con produzioni che prima erano irraggiungibili, ha diversificato i settori di attività aumentando i poli di eccellenza e le partecipazioni azionarie. Questi tipi di produzione, assieme al modello produttivo del gruppo, non permette cambi repentini spesso dettati dalla politica o altro. Solo chi ha disegnato ed attuato questa strategia vincente può garantirne il completamento e la piena attuazione. Chiediamo al governo di tenere la barra dritta (come si dice in ambito navale)».



