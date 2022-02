25 febbraio 2022

Bruxelles autorizza la fusione di Cargotec e Konecranes

Le due aziende dovranno cedere diverse attività

La Commissione Europea ha autorizzato la fusione tra le finlandesi Cargotec e Konecranes, due delle prime aziende mondiali nel settore della produzione di mezzi di movimentazione e sollevamento, via libera che è condizionato alla cessione di alcune attività come infine proposto dalle due stesse società per rispondere alle preoccupazioni suscitate dal progetto di concentrazione ( del 3 febbraio 2022). In particolare, Cargotec si è impegnata ad uscire completamente dal mercato delle gru a portale e delle straddle/shuttle carrier, inclusa la cessione di una fabbrica in Polonia e di una licenza per l'utilizzo del marchio Kalmar della Cargotec per questo segmento di mercato, mentre Konecranes si è impegnata a cedere le proprie attività di produzione e commercializzazione di reach stacker e di altri mezzi di movimentazione di container pieni e vuoti e di carrelli elevatori, incluse le relative fabbriche in Svezia e in Cina e i contratti con i distributori.

Il progetto di fusione di Cargotec e Konecranes deve ancora essere autorizzato da diverse autorità antitrust, tra cui quelle degli Stati Uniti e del Regno Unito.



