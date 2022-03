15 marzo 2022

Due grandi navi si sono incagliate negli USA e nella Repubblica Dominicana

Gli incidenti, che non hanno provocato feriti né danni, sono occorsi alla portacontainer “Ever Forward” e alla nave da crociera “Norwegian Space”

Domenica la portacontainer Ever Forward della taiwanese Evergreen, dopo essere salpata dal porto di Baltimora diretta a Norfolk, si è incagliata nel Craighill Channel (Chesapeake Bay). La nave, che ha una stazza lorda di 117.340 tonnellate e una capacità di carico di 12.118 teu, è impiegata da Evergreen nel servizio AUE che collega l'Asia con la costa orientale degli Stati Uniti. La Guardia Costiera americana ha reso noto che l'incidente non ha provocato feriti né alcun inquinamento, e la nave non ha ostruito il canale anche se le autorità, per precauzione, hanno deciso di porre alcune limitazioni al transito delle unità navali nel canale. Sono intanto in corso le operazioni per disincagliare la portacontenitori.

Ieri anche una grande nave da crociera si è arenata su un banco di sabbia nella baia di Puerto Plata, nella Repubblica Dominicana. Si tratta dell'unità Norwegian Scape della Norwegian Cruise Line (NCL) che ha a bordo 4.841 persone, di cui 3.223 passeggeri e 1.618 membri dell'equipaggio. La nave, che è lunga 326 metri ed ha una stazza lorda di 164.998 tonnellate, non ha subito danni e potrebbe riprendere la navigazione oggi con l'innalzamento della marea. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente - che non ha causato feriti - è stato determinato dal forte vento.



