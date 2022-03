17 marzo 2022

Porto di Los Angeles, record di container movimentati nel mese di febbraio

Il totale è stato di 585mila contenitori (+7,3%)

Lo scorso mese il porto di Los Angeles ha movimentato un traffico dei container pari a 858mila teu, volume che rappresenta il nuovo record per il mese di febbraio e un incremento del +7,3% sul febbraio 2021 quando era stato registrato il precedente record nonché una crescita del +57,7% sul gennaio 2020, quando si erano appena manifestate le prime avvisaglie dell'impatto sull'economia mondiale della pandemia di Covid-19, e un rialzo del +21,6% sul febbraio 2019.

A febbraio 2022 i soli container pieni allo sbarco sono ammontati a 424mila teu, con crescite del +2,7% sul febbraio 2021, del +57,0% sul febbraio 2020 e del +21,7% sul febbraio 2019. I contenitori piani all'imbarco sono stati pari a 95mila teu (rispettivamente -5,7%, -29,0% e -33,0%), mentre i container vuoti si sono attestati a 338mila teu (+18,6%, +142,4% e +57,7%).



