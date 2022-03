17 marzo 2022

Inaspettatamente e improvvisamente P&O Ferries annuncia la sospensione dei propri servizi marittimi

Nelle prossime ore una comunicazione che «assicurerà la sostenibilità economica a lungo termine» della compagnia

Oggi la compagnia di navigazione inglese P&O Ferries ha inaspettatamente e improvvisamente annunciato, con una comunicazione interna, la sospensione dei propri servizi marittimi spiegando che diffonderà oggi stesso un rilevante annuncio con il sostegno dell'azionista DP World, il gruppo terminalista di Dubai che detiene l'intero capitale della compagnia britannica. comunicazione - ha specificato la società di navigazione - che «assicurerà la sostenibilità economica a lungo termine di P&O Ferries».

Nel sorprendente annuncio rivolto ai dipendenti, P&O Ferries precisa altrettanto sorprendentemente che, «al fine di facilitare questa comunicazione, a tutte le nostre navi è stato chiesto di sbarcare i loro passeggeri e merci e di attendere ulteriori istruzioni. Ciò significa che prevediamo che oggi tutti i nostri porti registreranno notevoli difficoltà, pertanto abbiate pazienza e nelle prossime ore daremo ulteriori informazioni in una comunicazione rivolta a tutti i colleghi».

P&O Ferries opera servizi marittimi nel Canale della Manica, per collegare il Regno Unito con l'Europa continentale, nonché servizi tra il Regno Unito e l'Irlanda.



