22 marzo 2022

COSCO Shipping Heavy Industry Co. realizzerà due portacontainer fluviali a propulsione elettrica da 700 teu

Saranno impiegate sul Fiume Azzurro dalla Shanghai Pan Asia Shipping Co.

Venerdì scorso COSCO Shipping Development, società del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping, ha sottoscritto con la società navalmeccanica COSCO Shipping Heavy Industry Co., anch'essa del gruppo COSCO Shipping, un contratto per la costruzione di due portacontainer fluviali a propulsione elettrica che avranno una capacità di 700 teu e saranno impiegate sul Fiume Azzurro per collegare Wuhan con Shanghai. Una volta consegnate alla fine del prossimo anno, le due navi saranno impiegate dalla Shanghai Pan Asia Shipping Co., compagnia di navigazione che attraverso COSCO Shipping Container Lines fa capo al gruppo COSCO Shipping.

Le due portacontenitori saranno lunghe 119,8 metri e larghe 23,6 metri. Le navi saranno realizzate dalla Yangzhou COSCO Shipping Heavy Industry Co., filiale della COSCO Shipping Heavy Industry Co.



