Pubblicato il bando di gara per la realizzazione del nuovo terminal passeggeri del porto di Bari

Appalto del valore di 9,4 milioni di euro

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori di realizzazione del terminal passeggeri sulla banchina 10 del porto di Bari ( del 26 marzo 2019). L'appalto, di 9,4 milioni di euro rispetto ai circa cinque milioni previsti in precedenza, consiste nell'esecuzione di lavori che dovranno essere completati entro 600 giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data del verbale di consegna. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle ore 10.00 del 13 prossimo giugno.

L'ente portuale ha specificato che il cantiere presumibilmente potrebbe avviarsi già a partire dal prossimo settembre.