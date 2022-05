20 maggio 2022

Grimaldi: la decarbonizzazione dello shipping è una rivoluzione come il passaggio dalla vela al motore

Dobbiamo costruire - ha spiegato - nuove navi che utilizzeranno nuovi motori con nuovi carburanti

«Onestamente, detto fra di noi, non mi preoccupa né la pandemia né a guerra per questa presidenza degli armatori mondiali, ma quello che preoccupa è il cambiamento: noi abbiamo di fronte una rivoluzione simile alla rivoluzione che c'è stata quando si è passati dalla vela al motore». Lo ha detto Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del gruppo Grimaldi, in un'intervista all'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS) in vista del suo insediamento alla presidenza dell'International Chamber of Shipping (ICS), l'associazione internazionale degli armatori con l'investitura ufficiale in programma il prossimo 22 giugno a Londra.

La rivoluzione a cui ha fatto riferimento Grimaldi è quella della decarbonizzazione dello shipping. «Se noi dobbiamo emettere zero e trasportare i carichi senza emissioni - ha spiegato - dobbiamo costruire nuove navi che utilizzeranno nuovi motori con nuovi carburanti». «La grande sfida - ha specificato - è quella di trovare la migliore soluzione possibile. Nulla esclude che ci saranno più soluzioni».

Relativamente all'impegno alla decarbonizzazione da parte degli armatori, Grimaldi ha sottolineato che sono stati proprio gli armatori ha sollecitare un deciso impulso in questa direzione, evidenziando che «non c'è mai stata una associazione di imprenditori che chiede al regolatore di fare di più per risolvere un problema di tipo ambientale» e l'industria dello shipping è stata la prima ad averlo fatto. «Quindi - ha aggiunto - quando si dice che, magari, gli imprenditori non sono responsabili o che sono degli inquinatori, bisogna fare molta attenzione a queste stupidaggini. Gli imprenditori sono stati super responsabili e vogliono addirittura un'accelerazione sulla riduzione delle emissioni dei carburanti».



