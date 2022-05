MPA ha approvato l'acquisizione di Keppel Smit Towage da parte di Rimorchiatori Mediterranei

L'operazione sarà portata a termine entro fine giugno

La Maritime and Port Authority di Singapore ha approvato l'operazione di acquisizione di Keppel Smit Towage da parte di Rimorchiatori Mediterranei, società controllata da Rimorchiatori Riuniti e partecipata da DWS del gruppo Deutsche Bank cui fa capo la totalità delle attività di rimorchio portuale in Italia e all'estero ( del 15 novembre 2021). Rimorchiatori Riuniti ha evidenziato che l'operazione, assieme all'acquisizione di Maju Maritime, farà di Rimorchiatori Mediterranei il terzo operatore di rimorchio portuale al mondo con una flotta di oltre 160 rimorchiatori operanti in tre diversi continenti (Sud America, Europa e Asia) e oltre 1.400 addetti. Il closing delle due acquisizioni è previsto entro la fine del prossimo mese.