26 maggio 2022

Nuovo centro logistico di Kuehne + Nagel a Mantova

Dal 2024 distribuirà i prodotti Adidas in 19 nazioni dell'Europa meridionale e orientale

Il gruppo logistico elvetico Kuehne + Nagel realizzerà un nuovo centro logistico a Mantova per la distribuzione in 19 nazioni dell'Europa meridionale ed orientale di pacchi del produttore di articoli sportivi Adidas a negozi, grossisti e clienti dell'e-commerce. Il centro avrà una superficie di 130mila metri quadri e avrà una capacità massima di movimentazione di 375mila pacchi al giorno. Si prevede che la nuova struttura, che sarà alimentata esclusivamente da fonti di energia rinnovabile con lo scopo di ridurre il consumo di risorse e le emissioni di CO2, diventerà operativa nel 2024 e darà lavoro a 700 persone.

Commentando il prossimo insediamento sul territorio del nuovo centro logistico, il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha evidenziato che il nuovo hub «conferma il ruolo strategico di Mantova nel panorama logistico essendo posto a soli due chilometri dall'autostrada A22 e vicino al porto fluviale internazionale di Valdaro, al centro di un corridoio intermodale dal Nord Europa al Mediterraneo».



