26 maggio 2022

Scinicariello Ship Management cede le proprie quote in Italian Maritime Academy Technologies

Erminia Della Monica è diventata unica azionista e amministratore unico della società

La Scinicariello Ship Management del gruppo CA.FI.MA., socio fondatore della Italian Maritime Academy Technologies (IMAT), ha deciso di cedere le sue quote di partecipazione nel centro di formazione del settore marittimo per concentrarsi esclusivamente sul proprio core business aziendale. Erminia Della Monica, presidente della IMAT, ha esercitato il diritto di prelazione sull'acquisto delle quote ed è quindi diventata unica azionista e amministratore unico della società.

«Colgo l'occasione - ha dichiarato Della Monica - per ringraziare il gruppo CA.FI.MA. per l'importante contributo prestato nel corso di più di 15 anni nello sviluppo del business model di IMAT attraverso l'impegno dei suoi responsabili a tutti i livelli. Ringrazio il dott. Matteo Di Domenico che , in questi ultimi mesi, nella sua qualità di amministratore delegato di IMAT, ha contribuito al raggiungimento di importanti traguardi di sviluppo e riorganizzazione aziendale. In continuità con quanto realizzato in questi anni , IMAT proseguirà i propri sforzi per il miglioramento dell'attività formativa, la cui qualità ne ha fatto un'azienda innovativa e leader di un mercato in costante crescita».

IMAT ha reso noto che sono confermati i contratti di collaborazione in essere per i prossimi anni per la formazione del personale del gruppo CA.FI.MA. presso le strutture di IMAT.



