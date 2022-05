30 maggio 2022

Finnlines ha preso in consegna la seconda di tre nuove navi ro-ro ibride

Fa parte di un programma di nuove costruzioni del valore di 500 milioni di euro

Il cantiere navale cinese China Merchants Jinling Shipyard (Jiangsu) ha consegnato alla compagnia di navigazione Finnlines del gruppo Grimaldi la nave Finneco II, che è la seconda di tre unità ro-ro della classe “Eco” che fanno parte del programma di nuove costruzioni della Finnlines e che consiste in tre navi ro-ro ibride e in due navi ro-pax ibride del valore complessivo di 500 milioni di euro.

La prima delle tre ro-ro, la Finneco I, è stata consegnata lo scorso aprile e la terza, la Finneco III, lo sarà all'inizio del prossimo mese. Le tre navi batteranno bandiera finlandese e saranno impiegate dalla compagnia nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nel Golfo di Biscaglia. Le due nuove navi ro-pax verranno prese in consegna il prossimo anno.

La Finneco II, di 60.515 tonnellate di stazza lorda, è lunga 238 metri e ha una capacità di carico di rotabili pari a 5.800 metri lineari.





