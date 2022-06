3 giugno 2022

Santi (Federagenti): necessaria ancora più collaborazione tra agenti e broker marittimi

Sarà in grado - ha sottolineato - di apportare know-how costantemente aggiornato su portualità e caratteristiche delle navi e delle merci

Maggiore collaborazione tra agenti marittimi e broker marittimi per accrescere il contributo della categoria allo sviluppo dello shipping e della portualità. La necessità di una cooperazione ancor più accentuata tra professioni consorelle è stata evidenziata da Alessandro Santi, presidente di Federagenti, la federazione degli agenti marittimi e raccomandatari marittimi italiani, di ritorno dall'assemblea generale di Fonasba, la federazione mondiale degli agenti e dei broker marittimi, che si è tenuta nei giorni scorsi ad Anversa e che ha indicato l'italiano Fulvio Carlini come futuro presidente, a partire dal 2024, della Fonasba.

Santi ha rilevato che la collaborazione fra agenti e broker marittimi sarà in grado di apportare know-how costantemente aggiornato sulla portualità, sulle caratteristiche delle navi e delle merci trasportate, ma anche sull'evoluzione dei contratti di noleggio.



