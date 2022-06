7 giugno 2022

La singaporiana Sing Fuels compra la società di bunkeraggio greca Prime's Bunkers

Previsti investimenti per aumentare il personale e ampliare i servizi

La Sing Fuels, società di Singapore specializzata nella commercializzazione di combustibili ad uso marittimo, ha acquisito la società di bunkeraggio greca Prime's Bunkersplus Services. Si tratta della prima acquisizione effettuata nell'ultimo decennio dall'azienda singaporiana, che all'estero è presente in Sud Africa, negli Emirati Arabi Uniti, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

La Prime's Bunkers di Atene, che è stata fondata nel 2002 da Irene Notias ed opera a servizio dell'industria marittima greca, sarà ribattezzata con la nuova ragione sociale Sing Fuels Pte. Ltd. (Hellas). Sing Fuels ha reso noto che effettuerà investimenti nella società ellenica per aumentare il personale e ampliare i suoi servizi offerti in Grecia. La società greca continuerà ad essere guidata da Irene Notias.



