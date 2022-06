8 giugno 2022

Accordo di collaborazione tra i porti greci di Patrasso e Salonicco

Tra gli obiettivi, la promozione dei trasporti intermodali

I porti greci di Patrasso e Salonicco hanno sottoscritto un memorandum of understanding che ha lo scopo di migliorare le attività di entrambi gli scali portuali, lo sfruttamento di partenariati regionali e interregionali reciprocamente vantaggiosi, lo sviluppo complessivo delle attività commerciali nonché la promozione dei trasporti intermodali. In particolare, l'accordo prevede iniziative commerciali congiunte e lo scambio di informazioni, best practices e know-how su temi quali l'implementazione di soluzioni logistiche, lo sfruttamento di tecnologie innovative incentrate sulla sicurezza della navigazione e la tutela ambientale, il rafforzamento della posizione dei due porti a livello internazionale e il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture.



