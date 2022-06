8 giugno 2022

Intesa DNV - Saronic Ferries per una flotta di traghetti a emissioni zero

Memorandum of understanding per sviluppare una nave completamente elettrica

La società di classificazione DNV ha siglato un accordo con la compagnia di navigazione greca Saronic Ferries incentrato sullo sviluppo di un traghetto completamente elettrico da impiegare sulle rotte marittime nazionali nell'area del Golfo Argo-Saronico. «Noi - ha spiegato Joseph Lefaki, partner di Saronic Ferries - gestiamo la più grande flotta nelle isole Saroniche, che si trovano a poche miglia dal porto del Pireo, che è il più grande porto della Grecia, dove la decarbonizzazione conta di più. Il nostro obiettivo è di collaborare con stakeholder lungimiranti, come DNV, e realizzare il primo traghetto completamente elettrico in Grecia, per le isole Saroniche». «Il nostro scopo - ha aggiunto George Papaioannides, partner di Saronic Ferries - è quello di operare una flotta totalmente priva di emissioni entro il 2040 verso tutte le nostre destinazioni».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail