8 giugno 2022

Capital Product Partners compra tre portacontainer da 13.278 teu e una nave LNG da 174.000 metri cubi

Vendute due portacontenitori da 8.266 teu

La greca Capital Product Partners ha reso noto di aver comprato tre portacontainer da 13.278 teu, inclusi i contratti di noleggio già stipulati per queste navi, più una nave per il trasporto di gas naturale liquefatto della capacità di 174.000 metri cubi per complessivi 597,5 milioni di dollari. Quest'ultima è un'unità attualmente in costruzione presso la sudcoreana Hyundai Heavy Industries che verrà consegnata il prossimo gennaio e sarà battezzata con il nome di Asterix I. La nave LNG sarà noleggiata alla Hartree Partners Power & Gas Co. (UK) Ltd. per un periodo di cinque anni con ulteriori periodi opzionali sino al 2031. Le tre portacontainer, che avranno i nomi di Manzanillo Express, Itajai Express e Buenaventura Express, sono attualmente in costruzione presso la sudcoreana Hyundai Samho Industries Co. e verranno prese in consegna nell'ottobre 2022 e nel gennaio e maggio del 2023. Le tre portacontenitori saranno noleggiate alla tedesca Hapag-Lloyd per un periodo di dieci anni più ulteriori periodi opzionali con scadenza nell'ottobre 2038 e nel maggio 2039.

Inoltre Capital Product Partners ha siglato un accordo per cedere a terze parti non affiliate due portacontainer da 8.266 teu. Si tratta della Archimidis, che è stata costruita nel 2006 dalla sudcoreana Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., e della Agamemnon, costruita nel 2007 dallo stesso cantiere navale sudcoreano. Le due navi saranno vendute per complessivi 130,0 milioni di dollari e verranno consegnate all'acquirente nel corso del terzo trimestre di quest'anno.



