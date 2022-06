8 giugno 2022

Ok di Bruxelles ai 55 milioni di euro di aiuti al trasporto intermodale in Italia

È volto in particolare all'ammodernamento delle attrezzature

Oggi la Commissione Europea ha approvato un piano di aiuti italiano del valore di 55 milioni di euro che ha l'obiettivo di incoraggiare il trasferimento modale del trasporto delle merci dalla strada alla rotaia. Il programma fa parte del Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è volto, in particolare, all'ammodernamento delle attrezzature per il trasporto intermodale (transtainer, reach stacker e mezzi di manovra) utilizzate negli interporti e nei terminal intermodali. Il programma, in vigore sino al 31 dicembre 2026, prevede l'erogazione di sovvenzioni agli interporti e agli operatori di hub intermodali che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti in Italia.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail