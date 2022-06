9 giugno 2022

Via libera di Bruxelles ai 70 milioni per le compagnie di navigazione italiane penalizzate dalla pandemia

Aiuti per i mancati introiti nel periodo tra il 10 marzo e il 30 giugno 2020

La Commissione Europea ha autorizzato l'Italia ad erogare aiuti per 70 milioni di euro complessivi alle grandi compagnie di navigazione colpite dagli effetti della pandemia di coronavirus e, in particolare, per le restrizioni che le autorità italiane e di altre nazioni hanno dovuto imporre tra il 10 marzo e il 30 giugno 2020. L'importo dell'aiuto sarà calcolato confrontando le entrate registrate dal beneficiario in questo periodo rispetto alle entrate medie registrate dallo stesso operatore nello stesso arco temporale del biennio precedente.







