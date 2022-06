13 giugno 2022

Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Singapore è calato del -8,3%

Nei primi cinque mesi del 2022 la flessione è stata del -5,0%

Lo scorso mese il traffico delle merci nel porto di Singapore è diminuito del -8,3% essendo ammontato a 47,1 milioni di tonnellate rispetto a 51,4 milioni a maggio 2021. L'unica voce merceologica in aumento è risultata quella delle merci convenzionali che hanno totalizzato 2,1 milioni di tonnellate (+4,9%). In calo, invece, le merci containerizzate attestatesi a 28,7 milioni di tonnellate (-8,3%) con una movimentazione di contenitori pari a 3,1 milioni di teu (-3,0%) così come le rinfuse petrolifere con 14,6 milioni di tonnellate (-8,3%) e quelle non petrolifere con 1,7 milioni di tonnellate (-22,0%).

Nei primi cinque mesi del 2022 lo scalo portuale asiatico ha movimentato 240,1 milioni di tonnellate, con una flessione del -5,0% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 145,3 milioni di tonnellate di merci in container (-4,4%) realizzate con una movimentazione di 15,2 milioni di teu (-2,4%), 9,7 milioni di tonnellate (+1,8%), 77,0 milioni di tonnellate di rinfuse petrolifere (-4,7%) e 8,1 milioni di tonnellate di altre rinfuse (-22,3%).



