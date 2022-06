13 giugno 2022

Approvato in Svizzera il progetto di ampliamento della galleria di base del Lötschberg

L'obiettivo è di aumentare la la capacità di traffico ferroviario di passeggeri e merci

La società ferroviaria svizzera BLS ha ottenuto dalla Confederazione elvetica l'approvazione del progetto di ampliamento delle galleria di base del Lötschberg per incrementarne la capacità di traffico di passeggeri e merci, con il Parlamento che il prossimo anno dovrà decidere se il tunnel verrà ampliato a due tubi solo parzialmente oppure interamente. Attualmente solo 14 dei 34,6 chilometri complessivi della galleria di base sono dotati di un secondo tubo, che è stato scavato anche per altri 14 chilometri che tuttavia non sono attrezzati per le operazioni ferroviarie, mentre sui restanti sette chilometri nella parte settentrionale dell'opera è presente un solo tubo. Nel 2023 il Parlamento stabilirà se attrezzare gli ulteriori 14 chilometri del secondo tubo già scavati o se l'intera galleria dovrà essere dotata di due tubi.

I lavori di ampliamento del tunnel dovrebbero iniziare nel 2026. BLS prevede che l'ampliamento parziale dell'opera costerà 973,5 milioni di franchi (936 milioni di euro).



