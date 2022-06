14 giugno 2022

Lineas attiva un nuovo servizio ferroviario tra Belgio e Italia

Collegamento fra i terminal di Ghent e Piadena

La belga Lineas attiverà un nuovo servizio ferroviario tra il porto di Ghent e il terminal intermodale della Trasporti Pesanti a Piadena (Cremona) che si aggiungerà al primo collegamento con l'Italia avviato lo scorso anno dall'azienda logistica sulla linea Ghent-Segrate. Il nuovo servizio prevede cinque partenze alla settimana in entrambe le direzioni. «Oltre ai 70 treni che già operiamo tra il Belgio e l'Italia - ha sottolineato il direttore commerciale della Lineas, Lars Redeligx - ora aggiungeremo ulteriore capacità per consentire di trasferire alla rotaia altri 15.000 container. Ciò sarà un bene per il clima, con emissioni di CO2 nove volte inferiori rispetto al trasporto su strada e quindi con 9.000 tonnellate di CO2 in meno emesse nell'atmosfera ogni anno». Lineas ha reso noto di aver movimentato circa 10.000 container lo scorso anno sulla linea Ghent-Segrate.



