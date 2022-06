14 giugno 2022

Nuovo servizio intermodale dal terminal PLT di Trieste all'Europa centrale ed orientale

Ha frequenza settimanale

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM, in collaborazione con la controllata CEVA Logistics, ha avviato un nuovo servizio intermodale per il trasporto di container dalla Piattaforma Logistica Trieste (PLT), il nuovo terminal multipurpose del porto di Trieste gestito dalla HHLA PLT Italy, all'Europa centrale ed orientale. Il primo treno blocco del servizio settimanale operato da HHLA PLT Italy è partito dal terminal giuliano lo scorso 4 giugno.

Le portacontainer della CMA CGM scalano il terminal PLT con il servizio marittimo di linea settimanale TMX3 che collega il porto di Trieste con Ambarli, Gemlik e Gebze in Turcia e con Malta.



