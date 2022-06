15 giugno 2022

Wärtsilä compra la canadese PortLink Global

La società di Vancouver sviluppa soluzioni tecnologiche per incrementare l'efficienza dei porti e del trasporto marittimo

Il gruppo finlandese Wärtsilä Corporation, attraverso la filiale Wärtsilä Voyage, ha comprato la canadese PortLink Global, società che sviluppa soluzioni tecnologiche per incrementare l'efficienza dei porti, inclusa la realizzazione di Port Community Systems, e del trasporto marittimo. L'azienda di Vancouver ha circa 20 addetti e serve clienti in oltre 20 nazioni.

Anche Wärtsilä Voyage, sfruttando innovative tecnologie digitali, sviluppa sistemi per incrementare la sicurezza, l'efficienza, l'affidabilità del trasporto marittimo e per ridurne le emissioni. «Portare PortLink in Wärtsilä Voyage - ha spiegato il presidente di Wärtsilä Voyage, Sean Fernback - significa non solo ampliare il nostro portafoglio, ma anche rafforzare ulteriormente la nostra esperienza nel settore degli smart port inserendo personale di grande esperienza nel nostro team. La loro esperienza in questo campo e il loro portafoglio integrano perfettamente la visione dei porti intelligenti di Wärtsilä Voyage, un elemento essenziale nella nostra ambizione più ampia di costruire un ecosistema di gestione logistica end-to-end da nave a terra e di ottimizzazione dei viaggi».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail