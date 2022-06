15 giugno 2022

MSC è entrata a far parte dell'International Cargo Handling Coordination Association

Dirk Van de Velde nel consiglio direttivo dell'organizzazione

Il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC), leader mondiale nel settore dei container, è entrato a far parte dell'International Cargo Handling Coordination Association (ICHCA), l'organizzazione non governativa fondata nel 1952 che rappresenta il settore della movimentazione delle merci e che vede tra gli associati società terminaliste, associazioni di caricatori, compagnie assicurative e società marittime, portuali e logistiche. ICHCA ha lo status di Ong privilegiata presso l'International Maritime Organization (IMO), l'International Labour Organization (ILO) e presso altre primarie agenzie delle Nazioni Unite.

MSC è la prima società armatrice ad aderire all'ICHCA. Con l'ingresso del gruppo armatoriale elvetico, Dirk Van de Velde, responsabile per Qualità, salute, sicurezza e ambiente del gruppo MSC, entrerà a far parte del consiglio direttivo dell'ICHCA.



