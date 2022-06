15 giugno 2022

Lo scorso mese il porto di Los Angeles ha movimentato il terzo maggior volume di carichi containerizzati di sempre

Nei primi cinque mesi del 2022 registrata una flessione del -0,3% del flusso

Lo scorso mese il porto di Los Angeles ha movimentato un traffico di contenitori pari a 968mila teu, volume che è il terzo più elevato di sempre essendo inferiore del -4,4% solo a quello di maggio 2021 quando era stato stabilito il record storico di 1,01 milioni di teu e solo ai 981mila teu movimentati ad ottobre 2020. A maggio 2022 il volume di container pieni allo sbarco è risultato in calo del -6,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno essendo ammontato a 500mila teu e in diminuzione è risultata anche la movimentazione di contenitori vuoti che ha totalizzato 342mila teu (-6,6%). In aumento, invece, gli imbarchi di container pieni che sono stati pari a 126mila teu (+14,4%).

Nei primi cinque mesi di quest'anno lo scalo portuale californiano ha movimentato globalmente 4,54 milioni di teu, con una lieve riduzione del -0,3% sul corrispondente periodo del 2021, di cui 2,30 milioni di teu pieni allo sbarco (-2,7%), 533mila teu pieni all'imbarco (-6,1%) e 1,70 milioni di teu vuoti (+5,2%).



