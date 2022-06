17 giugno 2022

Fincantieri costruirà per l'US Navy la terza fregata lanciamissili della classe “Constellation”

Il valore dell'opzione contrattuale è di circa 536 milioni di dollari

Fincantieri ha reso noto che l'US Navy ha deciso l'esercizio dell'opzione che assegna alla Fincantieri Marinette Marine (FMM), la controllata americana del gruppo navalmeccanico italiano, la costruzione della terza fregata lanciamissili della classe “Constellation”, che si chiamerà USS Chesapeake (FFG-64). Il valore dell'opzione contrattuale è di circa 536 milioni di dollari. Fincantieri ha specificato che questo annuncio segue il successo della revisione del progetto del mese scorso della capoclasse USS Constellation (FFG-62), che si avvicina all'inizio della fase realizzativa.

Il programma “Constellation” è stato assegnato a FMM nel 2020, con un contratto per la prima fregata con l'opzione per nove ulteriori navi, oltre al supporto postvendita e l'addestramento degli equipaggi, del valore complessivo di circa 5,5 miliardi di dollari ( del 4 maggio 2020). Nell'ambito del programma, l'US Navy prevede la costruzione di ulteriori dieci unità, per un totale di 20.

Fincantieri ha evidenziato che in questa prestigiosissima gara l'azienda è riuscita a imporsi sui competitor statunitensi grazie ad un progetto giudicato come il più avanzato e innovativo essendo la proposta del gruppo italiano basata sulla piattaforma delle fregate FREMM, ritenuta la migliore al mondo sotto il profilo tecnologico, su cui si fonda un programma di dieci unità per la Marina Militare Italiana.

Intanto Fincantieri ha quasi completato l'ammodernamento dei propri cantieri statunitensi volto a consentire la costruzione di ben due fregate ogni anno.



