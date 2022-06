20 giugno 2022

G4 Logistics creerà un nuovo polo logistico per l'Oil&Gas in Toscana

L'Ati è partecipata da MVN Logistics, MEDLOG (gruppo MSC), Fagioli e Fratelli Foppiani

G4 Logistics, l'associazione temporanea di impresa istituita a luglio 2021 dalla società logistica MVN Logistics (mandataria), dalla società di trasporti e logistica MEDLOG del gruppo Mediterranean Shipping Company (MSC), e dalle aziende Fagioli e Fratelli Foppiani, entrambe attive nel settore dei trasporti e dei sollevamenti eccezionali, ha annunciato la creazione in Toscana di un polo logistico multifunzionale dedicato a società leader mondiali nel settore Oil&Gas con un investimento di circa 110 milioni di euro.

Secondo le previsioni, la nuova piattaforma, dell'estensione di quasi 400mila metri quadri, diventerà operativa dal dal primo semestre del prossimo anno e consentirà circa 300 assunzioni di personale qualificato.



