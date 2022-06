20 giugno 2022

HMM noleggerà a lungo termine due portacontainer da 7.700 teu

Investimento di 408,8 milioni di dollari per operare le due navi per 14 anni

La società di navigazione sudcoreana HMM ha annunciato oggi la decisione di investire 524,9 miliardi di won (408,8 milioni di dollari) nel noleggio a lungo termine due portacontainer da 7.700 teu per un periodo di 12 anni con opzione per altri due anni che terminerà il 31 dicembre 2038.







