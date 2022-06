21 giugno 2022

DHL compra l'australiana Glen Cameron

L'azienda ha oltre 820 dipendenti e una flotta di mille camion

DHL Supply Chain Australia, filiale australiana del gruppo Deutsche Post DHL, ha siglato un accordo per acquisire l'intero capitale dell'australiana Glen Cameron, società logistica fondata nel 1975 specializzata nei servizi di autotrasporto e nel segmento della contract logistcs che ha oltre 820 dipendenti ed una flotta di mille camion. L'acquisizione darà vita ad una delle principali aziende logistiche in Australia con un fatturato annuo di più di un miliardi di dollari australiani (670 milioni di euro).







