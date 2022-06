21 giugno 2022

Ok della Commissione Europea agli aiuti dell'Italia alle imprese di trasporto ferroviario di merci

Verranno erogati fondi per 374 milioni di euro

La Commissione Europea ha approvato il regime di aiuti dell'Italia, per un importo pari a 374 milioni di euro, che indennizza le imprese di trasporto ferroviario di merci per i danni subiti nel periodo tra il 12 marzo e il 31 maggio 2020 a causa della pandemia di Covid-19 e delle misure restrittive che l'Italia e altri paesi hanno dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.

La Commissione UE ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per indennizzare imprese o settori specifici dei danni direttamente arrecati da eventi eccezionali.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail