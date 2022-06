22 giugno 2022

Pubblicato il bando per la progettazione di fattibilità del cold ironing nei porti della Sardegna

Per elettrificazione delle banchine sarde il PNRR ha destinato 70,83 milioni di euro di finanziamenti

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sull'albo pretorio reso disponibile sul proprio sito internet, ha pubblicato la procedura aperta telematica per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica inerente alla costruzione e messa in esercizio di un impianto di on-shore power supply (cold-ironing) per l'alimentazione elettrica di navi da crociera e di vario tipo nei porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Porto Torres e Portovesme gestiti dall'ente portuale.

Obiettivo del bando, la cui scadenza è fissata alle ore 12 del prossimo 25 luglio, è la redazione di uno studio articolato di fattibilità del complesso processo di elettrificazione delle banchine dei porti commerciali, per i quali, nello specifico della Sardegna - ha ricordato l'AdSP - il PNRR ha destinato complessivamente 70,83 milioni di euro di finanziamenti.

Il criterio di aggiudicazione della procedura prevede un importo a base di gara di 1,82 milioni di euro e si baserà sull'offerta economicamente più vantaggiosa. Una volta perfezionata la procedura di gara, l'aggiudicatario avrà 60 giorni di tempo per redigere il progetto che, a partire dagli studi preliminari interni condotti dall'AdSP, dovrà valutare la fattibilità di sette impianti così suddivisi: 22 megawatt di potenza per Olbia (importo finanziato dal PNRR pari a 21,56 milioni di euro); 3 megawatt per Golfo Aranci (2,40 milioni di euro); 0,6 MW per ciascuno scalo a Santa Teresa e Portovesme (500mila euro per porto); 15 MW per Porto Torres (12,75 milioni di euro); 22 MW per il porto storico di Cagliari (20,90 milioni di euro) e altri 13 megawatt per il Porto Canale (12,20 milioni di euro).



