22 giugno 2022

Emanuele Grimaldi è stato nominato presidente dell'International Chamber of Shipping

Subentra ad Esben Poulsson che ha ricoperto la carica dal 2016

Oggi il consiglio direttivo dell'International Chamber of Shipping (ICS) ha nominato presidente Emanuele Grimaldi, che è presidente e amministratore delegato di Grimaldi Euromed e che, dopo essere stato presidente dell'associazione armatoriale italiana Confitarma e presidente dell'associazione armatoriale europea ECSA, prende quindi ora la guida dell'associazione armatoriale internazionale ICS. Grimaldi subentra ad Esben Poulsson, che ha ricoperto la carica di presidente dell'ICS dal 2016.

«Sono onorato - ha dichiarato Emanuele Grimaldi - di rappresentare l'industria dello shipping in questo momento cruciale della nostra storia. Spero di costruire sulle fondamenta poste dal mio predecessore Esben Poulsson e di continuare a guidare un cambiamento sostanziale all'interno del settore e a lavorare a stretto contatto con gli organismi delle Nazioni Unite. Il mondo - ha rilevato Grimaldi - sta cambiando e lo shipping deve cambiare con lui. La cruciale trasformazione delle nostre forniture di combustibili, della nostra tecnologia e delle competenze dei nostri addetti definiranno la direzione che lo shipping prenderà in questo decennio. Sono entusiasta di affermare che stiamo affrontando la sfida a testa alta. Anche se non siamo immuni dalle sfide che l'economia mondiale deve affrontare, siamo resilienti. Sono fiducioso che il settore continuerà ad essere una forza positiva sulla scena internazionale, facilitando la movimentazione di forniture vitali per coloro che ne hanno più bisogno».





