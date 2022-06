23 giugno 2022

Fincantieri avvia a Monfalcone la costruzione della prima di due navi da crociera per TUI Cruises

Saranno consegnate nel 2024 e 2026

Ieri nel cantiere navale di Monfalcone della Fincantieri si è tenuto il taglio della prima lamiera della prima di due navi da crociera di nuova concezione a propulsione a gas che saranno realizzate per TUI Cruises, joint venture tra il gruppo tedesco TUI e quello americano Royal Caribbean Cruises. Le navi, di circa 160.000 tonnellate di stazza lorda, saranno consegnate nel 2024 e 2026.

Oltre ad essere in grado di sfruttare la propulsione a gas naturale liquefatto, Fincantieri sta studiando anche la possibilità di far operare in futuro le due nuove navi con biocarburanti a basse emissioni. Inoltre le unità saranno dotate di convertitori catalitici (conforme con lo standard Euro 6) e di un collegamento elettrico da terra che garantirà un funzionamento quasi privo di emissioni mentre si troveranno in porto (circa il 40% del tempo operativo). Le navi saranno infine dotate di un sistema di trattamento dei rifiuti innovativo ancora più efficiente in grado di triturare le sostanze organiche mediante processo termico. L'obiettivo di TUI Cruises è di offrire le prime crociere a impatto climatico zero entro il 2030.



