23 giugno 2022

La ripresa del commercio internazionale di servizi sta proseguendo

Il rialzo dell'indice del trasporto aereo di passeggeri è il più elevato tra quelli che compongono lo specifico indicatore composito del WSC

Nonostante la guerra in Ucraina, la ripresa del commercio internazionale di servizi sta proseguendo. Lo ha annunciato oggi la World Trade Organization (WTO) presentando l'ultima lettura, relativa al secondo trimestre di quest'anno, del suo Services Trade Barometer, il barometro del commercio di servizi, che è un indicatore composito calcolato quale media ponderata di sei indici componenti rappresentativi del commercio mondiale di servizi relativi ai responsabili degli acquisti, alle transazione di servizi finanziari, alla produzione e occupazione nel segmento dei servizi di telecomunicazione, al trasporto aereo di passeggeri, al traffico containerizzato nei porti e alle attività di costruzione. La lettura comunicata oggi è di 105,5, nettamente superiore alla precedente lettura di 102,5 del settembre scorso.

Quanto ai soli indici componenti relativi al settore dei trasporti, l'ultima lettura dell'indice del trasporto aereo di passeggeri è di 117,1, indicatore che ha registrato il rialzo più consistente tra i sei presi in esame. Il WSC ha reso noto che l'indice del trasporto marittimo dei container, pari a 101,5, rimane lievemente al di sopra del trend.





