24 giugno 2022

Ancora un trimestre di ricavi record per FedEx

Nel periodo marzo-maggio di quest'anno sono ammontati a 24,4 miliardi di dollari (+8,1%)

Così come nei due trimestri precedenti, anche nell'ultimo trimestre dell'anno fiscale 2022, periodo che è terminato lo scorso 31 maggio, il gruppo logistico FedEx ha registrato nuovamente un livello record di ricavi che sono ammontati a 24,4 miliardi di dollari, con un incremento del +8,1% sul quarto trimestre dell'esercizio fiscale precedente. L'utile operativo è stato di 1,9 miliardi di dollari, valore che risulta inferiore solo all'utile operativo di 2,0 miliardi totalizzato nell'ultimo trimestre dell'anno fiscale 2013 e che rappresenta una crescita del +7,1% sul quarto trimestre dell'anno fiscale 2021. L'utile netto si è attestato a 558 milioni di dollari (-70,1%).

Nell'intero anno fiscale 2022 i ricavi sono stati pari a 93,5 miliardi di dollari, con un rialzo del +11,4% sull'anno fiscale precedente. L'utile operativo è stato di 6,2 miliardi di dollari (+6,6%) e l'utile netto di 3,8 miliardi di dollari (-26,9%).









