24 giugno 2022

Ad Ancona Fincantieri ha varato la Viking Saturn

La nave da crociera della Viking diventerà operativa ad aprile 2023

Ieri nel cantiere navale di Ancona della Fincantieri è stata varata la Viking Saturn, la nuova nave da crociera per la società armatrice Viking che si posizionerà nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni. Come le unità gemelle, infatti, avrà una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, sarà dotata di 465 cabine e potrà ospitare 930 passeggeri.

La Viking Saturn entrerà in servizio il prossimo aprile effettuando crociere nel Mediterraneo e nel Nord Europa.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.