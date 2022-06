27 giugno 2022

Nel 2021 il fatturato netto del gruppo navalmeccanico spagnolo Navantia è cresciuto del +20%

Contrazione del -10% del portafoglio ordini

Lo scorso anno il fatturato netto del gruppo navalmeccanico spagnolo Navantia è stato di quasi 1,31 miliardi di euro, con un incremento del +20,0% rispetto a 1,09 miliardi nell'esercizio annuale precedente. I valori del risultato operativo e del risultato economico netto, entrambi di segno negativo, hanno registrato un miglioramento rispetto all'esercizio 2020 essendosi attestati rispettivamente a -103,1 milioni e -93,2 milioni di euro contro -156,1 milioni e -144,9 milioni nel 2021.

Navantia ha evidenziato che nel 2021, per il quarto anno consecutivo, l'azienda ha proseguito nel proprio percorso di miglioramento dei risultati tramite l'applicazione delle misure previste dal proprio piano strategico e nonostante gli effetti della pandemia di Covid-19, pur continuando lo scorso anno ad operare in un mercato difficile e in presenza di una netta contrazione della domanda dato che le conseguenze economiche determinate dalla crisi sanitaria hanno dato luogo a ritardi e a cancellazioni di alcuni programmi previsti.

Inoltre Navantia ha sottolineato di aver investito lo scorso anno 71,8 milioni di euro nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, con un incremento del +24,4% rispetto al 2020.

Al 31 dicembre scorso il valore del portafoglio ordini del gruppo cantieristico iberico era pari a 7,05 miliardi di euro, con una flessione del -10,2% sul 31 dicembre 2020.

Il conto economico 2021 del gruppo comprensivo del contributo delle sue controllate (Navantia Australia e SAES Capital) e delle sue partecipate mostra un fatturato netto di 1,33 miliardi di euro (+18,0%) ed un risultato economico netto negativo per -82,5 milioni di euro rispetto ad una perdita netta di -137,7 milioni nel 2020.





