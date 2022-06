28 giugno 2022

Nomisma istituisce una propria divisione sulle attività marittime

È guidata da un comitato di indirizzo

La società italiana di consulenza e di ricerche di mercato Nomisma ha costituito Nomisma Mare, una divisione incaricata di analizzare e studiare tutti gli aspetti delle attività economiche, produttive, commerciali, turistiche, energetiche, nonché di ricerca direttamente interconnesse con il mare. La nuova branch, che si pone come obiettivi immediati quelli di attivare una rete internazionale di centri di analisi e ricerca, ma anche di stabilire un dialogo con tutte le associazioni imprenditoriali del settore mare, è guidata da un comitato di indirizzo composto da Piero Gnudi, presidente di Nomisma Spa, da Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma, da Gianluca Galletti (che presiederà il comitato) e dai cavalieri del lavoro Giuseppe Bono e Massimo Ponzellini. Segretario è Marco Marcatili. Global coordinator di Nomisma Mare è Bruno Dardani.

Nomisma Mare si proporrà come partner privilegiato per analizzare, specie in chiave internazionale e quindi attraverso una rete di partnership, le problematiche, le tematiche e le opportunità di un comparto che sino a oggi è stato in Italia cronicamente sottovalutato.



